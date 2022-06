Instagram Apib Entidade afirma que tropa de choque da PM do MS faz ação contra indígenas

A Articulação dos povos indígenas do Brasil (Apib) informou na tarde desta sexta-feira que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou uma ação que deixou ao menos uma pessoa ferida nas comunidades Guarani e Kaiowa, no município de Amambaí.

“Tropas de choque da polícia militar de MS, sem ordem judicial [...], ação genocida neste momento contra comunidade Guarani e Kaiowa no município de Amambai, Guapo'y Mirim. Dezenas de indígenas feridos e desaparecidos, e mortos. Precisamos de ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULÂNCIA. Pedimos JUSTIÇA”, informou a entidade em seu perfil no Instagram.

Segundo o portal Campo Grande News, o Batalhão de Choque da Polícia Militar do estado foi acionado para conter uma ocupação em uma propriedade rural. Os militares teriam entrado em confronto com indígenas, e três policiais foram baleados, de acordo com o Batalhão de Choque.

Na noite desta quinta-feira, um grupo com cerca de 25 indígenas teriam ocupado a Fazenda Tejui, a cerca de 14 km de Naviraí, na região de Dourados. Segundo a polícia, os nativos teriam feito os moradores da propriedade de reféns e os expulsaram da casa, o que teria dado início à ocupação da sede e das estradas de acesso ao local.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.