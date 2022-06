Reprodução: Redes Sociais Suspeito é preso após ataques dentro do ônibus em Piracicaba

Testemunhas gravaram um homem se render aos policiais militares em Piracicaba (SP). Ele é suspeito de matar três pessoas esfaqueadas e deixar outras três feridas dentro de um ônibus nesta terça-feira (21). Duas pessoas estão em estado grave após o incidente.

No primeiro vídeo abaixo, dois policias, que estão na calçada, conversam com o suspeito, que estava dentro do ônibus. O homem ainda joga duas sacolas plásticas para fora do transporte público, na direção de um dos policiais.

Uma das testemunhas diz assustada: "O cara está com uma faca gigante esfaqueando as pessoas dentro do ônibus. Chama reforço, pelo amor de Deus".

Em Piracicaba vagabundo esfaqueou 4 pessoas dentro de um ônibus. pic.twitter.com/497oEbsL0f — 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐚𝟖𝟒 (@Tropa_84) June 21, 2022

No próximo vídeo, o homem já está fora do ônibus e é levado, algemado, até a viatura pelos policiais. Uma das testemunhas diz ainda que tem um corpo "estilhaçado" dentro do transporte.









O ataque ocorreu na Avenida Armando de Salles de Oliveira, no cruzamento com a Rua Regente Feijó, por volta das 15h10 desta tarde.

O trecho foi interditado e as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Polícias militar e civil foram até o local.

O caso é investigado pela 1ª Distrito Policial de Piracicaba e ainda não se sabe a motivação do crime.

