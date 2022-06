Inmet/Divulgação Mapa de previsão de chuva acumulada (mm) entre os dias 07 e 12/06

A região nordeste está em alerta para mais chuvas a partir desta quinta-feira (9). Segundo os meteorologistas do Climatempo, toda a faixa entre o litoral norte da Bahia e o litoral leste do Rio Grande do Norte devem ter chuva frequente, que pode variar de moderada a forte.

"Há previsão de granes volumes acumulados e, com toda a chuva que já caiu nas últimas duas semanas, o risco de novos deslizamentos é alto, inclusive no Recife e no litoral do Pernambuco", diz o alerta.

Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia alertado para a condição. Segundo o órgão, os maiores volumes de chuvas estão previstos para os dias 9, 10 e 11/06 (quinta à sábado).

A umidade vinda do oceano Atlântico associada à passagem de frentes frias pelo litoral da região nordeste, bem como o padrão de circulação dos ventos e a condição de temperatura da água do mar são apontados como fatores responsáveis pelo fenômeno.

Ontem, quatro municípios em Pernambuco registraram deslizamentos após chuvas durante a madrugada. Um adolescente de 14 anos morreu, elevando o número de vítimas para 129.

De acordo com a Central de Operações do estado, o número de pessoas desalojadas chega a 119.523, e de desabrigados para 9.134.

