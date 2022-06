Reprodução - 15/06/2022 Manchete do The Mirror traz a notícia da confissão dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips

A confissão dos assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira , feita por dois irmãos pescadores da comunidade de São Rafael, gerou imediata repercussão na mídia internacional. Desde a notícia do desaparecimento, jornais estrangeiros vêm acompanhando o caso, em especial os britânicos, devido ao envolvimento de Phillips.

Em algumas das matérias recentes, o presidente Jair Bolsonaro foi alvo de críticas, devido à sua política ambiental que visa à concessão de benefícios a grileiros na Amazônia. O jornal francês Le Monde, por exemplo, dedicou, nesta terça, um editorial sobre o assunto, e afirmou que a reação de Bolsonaro foi bastante lenta antes de, finalmente, mobilizar as forças armadas, além de destacar que sua prioridade sempre foi a extração de riquezas na floresta.

Na tarde desta quarta, com a confirmação da notícia das confissões, grandes jornais voltaram a dar manchetes sobre o caso. O inglês The Mirror, por exemplo, colocou o assunto em sua manchete principal:

Outros jornais da Inglaterra, como o Standard, Daily Mirror e o Teknomers também repercutiram o assunto.

Reprodução - 15/06/2022 Matéria do Dailymail sobre a morte de Dom e Bruno

A notícia ainda foi destaques em agências e publicações de fora da Inglaterra, como no caso da Reuters e da Swissinfo:

Reprodução - 15/06/2022 Swissinfo publicou a matéria sobre confissão dos assassinatos

