O Premiê britânico Boris Johnson se disse "profundamente preocupado" com o caso de Dom Phillips. O jornalista e o indigenista brasileiro Bruno Pereira desapareceram enquanto viajavam entre comunidades indígenas no interior do Amazonas.

O primeiro-ministro informou que o governo da Inglaterra se ofereceu para apoiar as buscas organizadas pelo poder público na região da floresta.

"Como todos aqui no Parlamento, estou profundamente preocupado com o que pode ter acontecido com ele (Dom). O Ministéiro de Relações Exteriores está trabalhando agora com as autoridades brasileiras". Essa foi a primeira vez que Johnson comentou o caso.

As declarações foram dadas em uma sessão no Parlamento. Theresa May, ex-primeira ministra e conservadora, pediu que o governo trate o caso como "uma prioridade diplomática".

