Reprodução: Redes Sociais Alan Campos da Costa, prefeito de Mangaratiba (RJ)

Indígenas do território Cunhambebe Pindorama, que habitam o Parque Estadual do Cunhambebe, na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, denunciaram, na tarde desta terça-feira (14), que o prefeito Alan Campos da Costa teria "agredido fisicamente uma indígena" e proferido falas racistas e preconceituosas contra a comunidade. O caso aconteceu nesta manhã, durante uma visita da prefeitura, que pede reintegração de posse da área ocupada pelos indígenas.

No vídeo divulgado nas redes sociais pela comunidade, é possível ver o momento em que Alan Campos se exalta após um indígena o chamar de ladrão. Ao ver um homem segurando arco e flecha, o prefeito manda ele soltar o armamento. Nas redes sociais, o povo Cunhambebe Pindorama escreveu que o prefeito também teria os ameaçado ao dizer: "manda esse povo fantasiado sossegar, porque senão vai ficar ruim para eles".

Ao GLOBO, a prefeitura informou que a visita do prefeito tinha o intuito de vistoriar uma estrada que está sendo construída pelos indígenas na região. A liminar de reintegração de posse da área pela prefeitura proíbe a habitação, construção e desmatamento do parque, que é uma área de proteção ambiental.

Ainda de acordo com a prefeitura, o povo Cunhambebe Pindorama não é reconhecido pela Fundação Nacional do Índio (Funai), por não ter tutela orfanológica. O município informou ainda que, segundo a Funai, não há terra indígena demarcada em Mangaratiba e, portanto, a ocupação dos Cunhambebe Pindorama é ilegal.



O GLOBO ainda tenta contato com a liderança indígena local. Na publicação, a comunidade disse que repudia "esta postura do prefeito Alan Campos da Costa", e que não aceitam "nenhum tipo de violência contra mulheres, crianças, e toda a nossa comunidade indígena".

Ocupação em maio



Cerca de 400 indígenas ocuparam o Parque Estadual do Cunhambebe, em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, em maio deste ano. Eles reivindicam a retomada do território.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .