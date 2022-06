O Antagonista Elon Musk na TV derruba criptomoeda

O ministro das comunicações, Fabio Faria, disse nesta terça-feira (14), em reunião na Câmara dos Deputados, que o bilionário Elon Musk pretende oferecer conexão de internet gratuita para 15 escolas públicas no Brasil, além de monitorar o desmatamento ilegal e as queimadas na Amazônia.



Fabio Faria ainda disse articulou para que a Anatel não exigisse autorização da Agência Espacial Brasileira para que os satélites da Starlink entrassem no espaço aéreo brasileiro.

Leia também PT diz que Moro está com filiação irregular no Paraná e entra com ação

“Eles estão exigindo que o MCTI diga se aceita que os satélites fiquem em cima do Brasil ou não. Eu chamei a reunião, do meu gabinete, fiz um Zoom com todos os conselheiros da Anatel, e disse que tinha um pedido a fazer”, declarou.

O deputado federal, Léo de Brito (PT-AC), questionou a relação entre o governo brasileiro e o bilionário, que se envolveu em recente polêmica no Twitter após recente 'golpe' na Bolívia resultando a condendação da ex-senadora Jeanine Añes por 10 anos no país latino.

"Não se trata de alguém que é bonzinho e gosta da Amazônia, das crianças. Segundo da relação promíscua que o Sr. Elon Musk tem com golpes na América Latina, então tem uma série de relações que tem que ser esclarecidas", disse Brito.

Reprodução Twitter 14.06.2022 Elon Musk diz em Twitter que dará golpe em quem quiser - 14.06.2022

















Na tradução literal Elon Musk diz, "Nós vamos dar um golpe em quem quisermos! Lide com isso".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.