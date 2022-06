Alan Santos / Presidência da República - 11.10.2022 Bolsonaro voltou a atacar Alexandre de Moraes por condenação de Daniel SIlveira

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o ministros do Superior Tribunal Federal (STF). A fala foi feita nesta sábado (11), em entrevista a jornalistas na saída de uma churrascaria em Orlando, nos Estados Unidos.

Bolsonaro chamou o ministro Luís Roberto Barroso de "mentiroso" e "mau-caráter" por dizer que o presidente teria divulgado informações de um inquérito sigiloso.

O chefe executivo do país também criticou Alexandre de Moraes. O ataque se deu por conta da atuação do ministro do STF no processo contra Daniel Silveira (PTB-RJ). O deputado federal foi condenado por incitar a violência ao STF, mas recebeu indulto do presidente da República.

"Eu dei um indluto para este parlamentar e ele [Moraes] continua perseguindo, multando ele, agora bloqueando o celular da esposa dele, que é a advogada que o defende. O TSE lá do senhor Alexandre de Moraes desmonetiza páginas, derruba páginas. Isso não é democracia, É censura", enfatizou Bolsonaro.





O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva foi outro alvo das falas de Jair. Ele chamou o pré-candidato à presidência pelo PT de corrupto e voltou a afirmar que há o risco de fraude nas eleições caso os militares não participem ativamente da apuração dos votos.

Bolsonaro ainda criticou o TSE por não aceitar ofício enviado pelo Ministério da Defesa com pedidos de alterações relacionadas ao sistema eleitoral.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.