Reprodução O jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia

O jornalista britânico Tom Phillips, correspondente do jornal The Guardian, compartilhou nas redes sociais a última foto enviada à família por seu colega Dom Phillips, desaparecido desde domingo no Vale do Javari, na Amazônia, com o indigenista Bruno Pereira, da Funai.

Reprodução/Twitter @tomphillipsin 8.6.2022 Última foto enviada por Dom Phillips à família antes de desaparecer na Amazônia

Na publicação no Twitter, Tom escreveu: "Obrigado a todos os cidadãos brasileiros, artistas, políticos e influenciadores que estão ajudando a espalhar a notícia do desaparecimento do nosso amigo. Esta é a última foto que Dom enviou para sua família antes de desaparecer com Bruno. Ele ama o Brasil e a Amazônia e tenho certeza que está grato pelo apoio".

Suspeito preso

Um suspeito, identificado como "Pelado", foi detido nesta terça-feira pela Polícia Militar que atua nas operações para encontrar Dom e Bruno. O suspeito foi conduzido para a delegacia de Atalaia do Norte, onde é interrogado.

"Temos 3 suspeitos. Tivemos a detenção de um deles e esperamos que esses dois sejam capturados nas próximas horas, para apresentarem sua versão, de tudo que foi imputado a eles", disse o procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliesio Marubo.

Na tarde de segunda-feira, a Polícia Federal ouviu outros dois suspeitos de envolvimento no caso. Os agentes detiveram os pescadores identificados apenas por "Churrasco" e "Jâneo" no início da noite, que foram prestar depoimento em Atalaia do Norte. Eles já foram liberados.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou ao G1 que o suspeito estava sendo ouvido nesta noite e que não ainda houve prisões nas investigações. Já a Polícia Civil informou que está "tomando todas as medidas cabíveis para auxiliar na elucidação do caso, em colaboração ao Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF) e Funai".

O indigenista tinha uma reunião agendada com o comunitário apelidado de “Churrasco”, com o objetivo de consolidar trabalhos conjuntos entre ribeirinhos e indígenas na vigilância do território, bastante afetado pelas intensas invasões.

O encontro seria na comunidade São Rafael, no Vale do Javari, e Bruno Pereira compareceu acompanhado de Dom Phillips, mas Churrasco não apareceu. Bruno e Dom seguiram para Atalaia, então, e desde a saída do local não foram mais vistos e nenhum contato foi feito.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.