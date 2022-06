Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18/05/2022 Nova frente fria se intensifica no Sul do Brasil e avança para o Sudeste

A partir desta sexta-feira (10), algumas regiões do Brasil irão enfrentar uma nova frente fria, que avança pelo Sul do país em direção para à região Sudeste e Centro-Oeste.

Na segunda-feira (6), foram registradas algumas áreas de instabilidade sobre os três estados sulistas, que causaram chuvas intensas e quedas de temperatura. Nesta terça-feira (7), há risco de chuva forte em Santa Catarina e no Paraná.

Segundo o Climpatempo, a frente fria avança para o litoral de São Paulo já nesta terça, causando o aumento da nebulosidade e condições de chuva sobre parte do estado e também sobre algumas áreas de Mato Grosso do Sul.

Avançando ao longo da semana, a frente fria se intensificará entre sexta, sábado e domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar polar intensifica o frio sobre parte do Brasil derrubando, ainda mais, as temperaturas, principalmente a partir do sábado (11), quando as temperaturas mínimas ficarão abaixo de 0º C em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Também há a chance de geada ampla nos estados da Região Sul e em áreas de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Outras regiões do Brasil

Segundo o Inmet, o ar frio também avança para os estados do Sudeste ainda no sábado (11). Outras cidades do interior do Brasil também sentirão o impacto da frente fria, podendo evidenciar um novo episódio de friagem em áreas das regiões Centro-Oeste e Norte.

A previsão do Inmet ainda indica que a partir da próxima segunda-feira (13), os ventos associados ao anticiclone pós-frontal podem transportar o ar frio até o Nordeste brasileiro derrubando também as temperaturas em áreas do estado da Bahia. Ainda nesse dia, há risco de geada em áreas do sudeste de Minas Gerais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.