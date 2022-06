Jefferson Rudy/Agência Senado Simone Tebet (MDB-MS)

A agenda da senadora Simone Tebet (MDB-MS) desta quinta-feira (2) foi cancelada em decorrência do falecimento do sogro da parlamentar, Agostinho Rocha Segura, de 80 anos, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul (MS). Com isso, a pré-candidata não irá a Porto Alegre (RS). Ela seguirá de Brasília para o MS.

Agostino Rocha Segura sofreu um AVC na quinta-feira (27/5), quando foi internado no Hospital da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).





Desde então, permaneceu na UTI do centro médico, mas faleceu na manhã desta quinta-feira (2/6), por volta das 9 horas. Ele deixa a ex-esposa e amiga Lurdes Barbosa Rocha, os três filhos, Léa, Luciana e o deputado estadual Eduardo Rocha, marido da parlamentar e secretário de Governo do Mato Grosso do Sul, além de cinco netos.

O velório está marcado para amanhã (3/6), às 7 horas, na Capela da Funerária Cardassi. O sepultamento deve acontecer às 10 horas, no Cemitério Municipal.

