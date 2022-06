Diego Nigro/Prefeitura do Recife/Divulgação - 30.05.2022 Vista aérea mostra deslizamentos de terra causados por fortes chuvas na comunidade Jardim Monte Verde, em Recife





Paulo Câmara (PSB) designou nesta terça-feira (31) que seus auxiliares diretos atuem junto aos prefeitos em busca de agilidade no restabelecimento dos serviços básicos e a assistência à população

Além de prestar assistência à população, o objetivo é acelerar o restabelecimento dos serviços básicos, como abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica, desobstrução de vias, assistência social e também liberar a circulação nos locais afetados pelos temporais.

"Será um trabalho que vai levar semanas, e os secretários vão atuar de maneira integrada com os prefeitos nessa tarefa" afirmou Paulo Câmara.

Durante a reunião realizada por videoconferência, o governador também ouviu necessidades urgentes dos prefeitos e assegurou que mesmo os municípios que não decretaram situação de emergência vão contar com o apoio do Estado.

“Esse é um passo adiante do que vem sendo feito até agora. Estamos próximos de concluir a busca pelos desaparecidos e temos uma tarefa muito importante pela frente, de dar assistência às pessoas desabrigadas e cuidar do restabelecimento dos serviços e dos acessos viários", conclui o governador.

A lista de municípios e secretarias que irão trabalhar de maneira conjunta ficou definida da seguinte forma:

Abreu e Lima, Araçoiaba e Igarassu – Desenvolvimento Social

Glória do Goitá, Nazaré da Mata, Lagoa do Carro e Paudalho - Controladoria Geral

Aliança, Macaparana, São Vicente Ferrer, Timbaúba e Vicência - Desenvolvimento Agrário

Cabo de Santo Agostinho - Desenvolvimento Urbano e Habitação

Camaragibe, Moreno e São Lourenço da Mata – Educação

Recife - Infraestrutura e Recursos Hídricos

São José da Coroa Grande e Rio Formoso - Meio Ambiente e Sustentabilidade

Bom Jardim, Limoeiro e Passira - Trabalho, Emprego e Qualificação Profissional

Jaboatão dos Guararapes - Justiça e Direitos Humanos

Paulista - Prevenção à Violência e às Drogas

Goiana e Olinda – Cehab

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.