Reprodução: redes sociais - 31/05/2022 Agente da GCM coloca joelho em pescoço de homem durante abordagem

Agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo são vistos tentando sufocar um homem negro, de 56 anos, ajoelhando no pescoço do homem e colocando um saco com pó branco perto dele para prendê-lo por tráfico de drogas. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (30) na Rua Ana Cintra, na Santa Cecília, centro da capital.

Mais um caso de abuso de autoridade: GCMs aparentemente tentam sufocar e forjar um flagrante de tráfico de drogas contra um possível vendedor ambulante. Foi hoje a tarde em Santa Cecilia, na Capital- SP pic.twitter.com/V8h0E763Op — Ariel Castro Alves (@DeCastroAlves) May 31, 2022

A identidade da vítima não foi divulgada. Uma testemunha passava pelo local e gravou a cena que circula pela internet.

A Secretaria Municipal da Segurança Urbana divulgou duas notas. Na primeira, justificou a abordagem informando que os agentes da GCM fizeram "uso moderado da força, a fim de preservar a segurança dos agentes e do próprio infrator", que "tentou resistir à prisão".

"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que a Guarda Civil Metropolitana deteve um indivíduo suspeito de tráfico de entorpecentes, nesta segunda (30), na Rua Bela Cintra, centro de São Paulo.

Durante patrulhamento preventivo pelo local dos fatos, uma equipe da GCM abordou um homem com um volume suspeito na altura da cintura. Na abordagem, o suspeito jogou uma sacola no chão e tentou fugir, mas foi contido pelos agentes.

Durante a ação, ele tentou resistir à prisão, sendo necessário a imobilização com o uso moderado da força, a fim de preservar a segurança dos agentes e do próprio infrator. Com ele foi encontrada uma quantidade de substâncias análogas a entorpecentes e uma balança de precisão. Após a detenção, o suspeito foi conduzido até o Distrito Policial."

No segundo comunicado, a pasta informa que a Corregedoria da GCM vai investigar as denúncias sobre os guardas terem agredido o homem e forjado o porte de droga. A secretaria ainda informa que "não compactua com desvios de conduta" e que, se ficar comprovada alguma irregularidade, os agentes serão punidos. Ao menos cinco guardas participaram da prisão do homem.

"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) informa que a Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana vai instaurar uma sindicância para apurar os fatos e todas as circunstâncias relativas à ocorrência citada pela reportagem. A SMSU não compactua com desvios de conduta e todos os casos são rigorosamente apurados e, comprovadas irregularidades, os autores são punidos conforme a legislação vigente.

Os agentes envolvidos na ocorrência relataram que, durante patrulhamento, identificaram um indivíduo que, ao avistar os guardas, teria dispensado um pacote e fugido. Os guardas informaram que conseguiram aborda-lo e encontraram uma sacola arremessada pelo homem, que teria substâncias análogas a entorpecentes. Eles também apresentaram uma balança de precisão na ocorrência registrada no 77º DP (Santa Cecília), que investiga o caso. Todos os relatos serão apurados tanto na investigação da polícia quanto na sindicância da Corregedoria da GCM."

Segundo a própria GCM, o homem jogou a sacola no chão e tentou fugir ao perceber que seria abordado pelos agentes de segurança. Ademais, informaram que encontraram “substâncias análogas a entorpecentes" e uma balança. O caso foi registrado no 77º Distrito Policial (DP), Santa Cecília.

