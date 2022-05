Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18/05/2022 SP já realizou mais de 30 mil atendimentos nas tendas assistenciais

A Prefeitura de São Paulo já realizou 30.710 atendimentos nas dez tendas instaladas nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e central para apoio às pessoas em situação de rua. Implementados no dia 17 de maio, os serviços funcionam das 18h às 0h e, juntos, já distribuíram 88.716 (sopas e bebidas quentes, além de água) e, também, já foram aplicadas 1.816 vacinas (Covid-19 e Influenza).

O trabalho realizado na última noite/madrugada pela Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS) e nas dez tendas resultou no encaminhamento de 483 pessoas para serviços de acolhimento da rede socioassistencial. Outras 25 pessoas não aceitaram o encaminhamento e, além disso, foram distribuídos 1.991 cobertores.

Nas tendas, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) são as primeiras a receber os moradores em situação de rua, dando-lhes orientações necessárias e ofertando cobertores.

Caso a pessoa tenha interesse em acolhimento, receberá transporte de ida e volta para ser abrigado nos sete Centros Esportivos da capital que, neste momento, dispõem de espaços organizados para este fim.

Quem procura o serviço também é atendido por profissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio das equipes do Consultório na Rua. Após isso, às pessoas em situação de rua são recepcionadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que oferece a todos sopas, bebidas quentes e os kits inverno, que contêm luvas, gorro e meias.

Operação Baixas Temperaturas

Desde o início da Operação Baixas Temperaturas 2022, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) já realizou 7.995 encaminhamentos aos serviços de acolhimento da rede socioassistencial da Prefeitura por meio da CPAS e dos atendimentos nas tendas. Também foram distribuídos mais de 20 mil cobertores às pessoas que vivem em situação de rua.

Como ajudar?

A população em geral pode ajudar às pessoas em situação de rua solicitando uma abordagem social por meio da Central 156 (ligação gratuita).

O serviço funciona 24 horas por dia e a solicitação pode ser anônima.

Entretanto, é importante informar o endereço da via em que a pessoa em situação de rua está com número aproximado, citar pontos de referência, além de características físicas e detalhes de como a pessoa a ser abordada está vestida.

Endereços das tendas

ZONA LESTE

Guaianases - Praça Presidente Getúlio Vargas

Itaquera - Rua Gilberto Gomes da Mota (ao lado da Escola de Samba Leandro de Itaquera)

ZONA NORTE

Santana - Praça Heróis da FEB

Vila Maria - Praça Novo Mundo

ZONA SUL

Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto

Capela do Socorro - Praça Escolar

ZONA OESTE

Lapa - Praça Miguel Dell’Erba

CENTRO

Sé - Praça da Sé

Santa Cecília - Praça Marechal Deodoro

Brás – Praça Padre Bento

