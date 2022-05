Flickr/Palácio do Planalto Bolsonaro afirma que mobilizou técnicos do Ministério da Saúde para auxiliar vítimas das fortes chuvas

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco localizou, no início da tarde desta terça-feira (31), os corpos de seis vítimas de deslizamentos de barreiras provocados pelas fortes chuvas. Com isso, o total de óbitos registrados no estado na última semana subiu para 106.

Três pessoas foram encontradas na Vila dos Milagres e outras três em Jardim Monteverde. Nessa localidade, os trabalhos de busca estão encerrados, uma vez que todos os desaparecidos foram encontrados.

Por volta das 14h, os bombeiros do CBMPE, com apoio de profissionais de outros Estados e auxiliados por cães de busca, encontraram as vítimas. Elas estão sendo encaminhadas ao Instituto de Medicina Legal do Recife (IML), onde serão feitas as perícias para identificação, assim como procedimentos de medicina legal, acolhimento e apoio aos familiares. Equipes de tanatoscopia do instituto já estão de prontidão para a realização desse trabalho.





O número de desaparecidos nas regiões mais afetadas pelas chuvas caiu de 16 para 10. Destes, oito pessoas foram identificadas e outras duas estão sendo investigadas, já que os informes ainda são imprecisos.

“Os trabalhos prosseguem sem descanso até que todos sejam encontrados. Com o encerramento de mais um local de buscas, concentramos esforços e efetivo nas outras três áreas de deslizamento, que são Vila dos Milagres, Areeiro e Curado IV, além de Jaboatão Centro e Paratibe (Paulista), onde procuramos duas pessoas possivelmente levadas pelas enchentes”, informou o secretário de Defesa Social, Humberto Freire.

