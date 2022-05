Polícia Militar de São Paulo Policiais abordam dependentes no centro de São Paulo

No fim da tarde de hoje (27), a Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana iniciaram abordagens e a retirada de dependentes químicos na Rua Helvétia, na esquina com a avenida São João, no centro da capital.

Após serem expulsos da Praça Princesa Isabel na última ação policial, há uma semana, vários dependentes e pessoas em situação de risco já haviam se espalhado pelas ruas do centro.

A nova ação policial acontece um dia antes da realização da Virada Cultural, com eventos gratuitos espalhados pela cidade no fim de semana, intensificou a movimentação.

Moradores de locais como a Praça Marechal Deodoro, a Rua Helvétia, entre a Rua Barão de Campinas e a Avenida São João e também a esquina da Avenida São João com a Rua Frederico Steidel reclamam da falta de atenção do poder público na região.

O prefeito da cidade Ricardo Nunes (MDB) se pronunciou ontem (26), durante um evento público, e disse que as autoridades tem a situação "sob controle, apesar de parecer caótica".

