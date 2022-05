Reprodução Alckmin afirmou que Bolsonaro não confia no voto dos brasileiros





O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) "sabe que não merece outro mandato" durante um evento realizado nesta sexta-feira (27) na capital paulista.

O pré-candidato à vice-presidência fez o discurso durante um encontro de movimentos sociais que aconteceu na Casa Portugal. O evento também contou com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à presidência da República.

“O Bolsonaro, não é que não confia na urna eletrônica, ele não confia é no voto dos brasileiros. Ele sabe que não merece um outro mandato”, afirmou Alckmin.





A participação dos movimentos sociais em um possível governo de Lula também foi colocada em pauta pelo político do PSB. O ex-governador afirmou que a aliança com o petista no poder executivo será democrática e popular.

Geraldo Alckmin também alfinetou Bolsonaro ao citar as motociatas realizadas pelo atual presidente ao longo do seu governo.

"Estão aqui presentes as principais lideranças de movimentos sociais no Brasil. É assim que se faz um programa, não fazendo motociata, e nem subindo em lancha e iate, mas junto do povo”, ressaltou o pré-candidato.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.