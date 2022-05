Antônio Vieira/TV Cabo Branco - 26.05.2022 Carreta perde freio e atinge veículos em trecho da BR-230, na Grande João Pessoa

Quatro pessoas ficaram feridas após uma carreta perder o freio e causar um acidente com cerca de outros 15 veículos na BR-230, entre os municípios de Santa Rita e Bayeux, na Grande João Pessoa, na Paraíba.

O caminhão que estava carregado de papelão teria perdido o freio seguindo em direção ao município de Bayeux. Segundo Corpo de Bombeiros, quatro vítimas foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa com ferimentos leves.

Ainda de acordo com Bombeiros, há suspeita de um possível vazamento de combustível no veículo.

O motorista do caminhão disse aos agentes que ele havia saído de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, com direção a Goiânia, quando o caminhão perdeu o freio e atingiu três motocicletas, 11 carros de passeio e um outro caminhão.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros estão no local para instruir os motoristas que passam na região. O trecho segue parcialmente interditado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.