IBContas promove seminário sobre a prestação de contas eleitorais

O Instituto Brasileiro de Contas Públicas (IBContas) vai promover um seminário sobre prestação de contas eleitorais. O evento acontece no dia 2 de junho (quinta-feira), das 14h às 19h, na Casa de Portugal (Avenida da Liberdade, 602, São Paulo-SP).

Confira a programação

A mesa 1 tem início às 14h com o tema "Financiamento de Campanhas Eleitorais". Nesta primeira palestra, os convidados serão Gabriela de Araujo, doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP; Fabiana Dal'Mas, promotora de Justiça do MP/SP, e Flávio de Leão Bastos, pós-doutorado em Novas Tecnologias e Direitos Humanos.

A mesa 2 começa às 15h45 e tem como tema os "Gastos eleitorais e contratações na campanha". Os palestrantes são Felippe Lizardo, mestre e doutorando em Direito pela Universidade Nove de Julho; Bruna Muriel, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/SP, e Ana Paula Giamarusti, pesquisadora do movimento Transparência Partidária.

A mesa 3 tem início às 17h30 e trata da "Prestação de contas eleitoral e transparência". O último horário do evento tem a presença de Andrea Ribeiro, contadora partidária e eleitoral; Marcelo Issa, cofundador e Diretor-executivo do Movimento Transparência Partidária, e Juliana Bastos, doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP.

O evento é aberto ao público e gratuito. Para realizar a inscrição, o interessado deve mandar um e-mail para o endereço [email protected] .

Segundo o instituto, o público-alvo são profissionais que atuam em campanhas eleitorais, como advogados (as), contadores (as) e administradores (as) financeiros (as), candidatos (as) e assessores (as), dirigentes partidários, estagiários (as) de Direito e demais interessados.

IBContas é uma associação privada sem fins lucrativos que tem como objetivo geral a promoção e divulgação de pesquisas em assuntos relacionados a Contas Públicas.

