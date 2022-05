Reprodução: Flickr - 12/05/2022 Geada no Brasil

Com o frio atípico no mês de maio, moradores das serras Gaúcha e Catarinense podem esperar neve a partir da próxima semana . O fenômeno, que geralmente acontece nos meses de junho, julho e até meados de agosto, deve se adiantar e a expectativa para os meteorologistas é de que possa nevar a partir da próxima terça-feira, dia 17.

Apesar do inverno só começar no final de junho, a chegada de uma massa polar e uma frente fria vão coincidir com a passagem de um ciclone extratropical, que ficará estacionado no Oceano Atlântico por alguns dias. Com isso, as temperaturas sofrerão queda em várias regiões do Brasil.

O fenômeno é resultado dessa fusão da massa de ar frio esperada para os gaúchos e catarinenses com a umidade gerada pelo ciclone no oceano. No ano passado, pelo menos 15 cidades do Rio Grande do Sul registraram neve, em um volume considerável.

"São cidades que já tiveram neves, cidades da serra gaúcha e catarinense, principalmente São Joaquim, Morro da Igreja, que são cidades típicas. Em relação aos outros anos, a neve acontecia nos meses de junho, julho, então seria adiantada em relação ao que a gente teve no ano passado. O mês promete ser uma temporada boa de frio, mas a gente sempre chama atenção para as pessoas mais vulneráveis, porque as temperaturas podem causar hipotermia, principalmente para as pessoas em situação de rua", ressalta o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Franco Villela.



São esperadas geadas em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os mineiros e os paulistas também sentiram o frio. Há possibilidade de geadas também no sul de Minas Gerais, principalmente na Serra da Mantiqueira, em alguns pontos de São Paulo e em Mato Grosso do Sul.

Nessas regiões, os termômetros poderão cair em torno de 10 °C, deixando muitas capitais em alerta para possíveis marcas de menores temperaturas do ano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.