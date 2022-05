Reprodução/Instagram Adriano com a amiga, a delegada Adriana Belém

Adriano Imperador usou as redes socias na tarde desta quarta-feira para explicar por que resolveu deletar do Instagram as fotos com a amiga, a delegada Adriana Belém, que foi presa durante a Operação Calígula após a polícia encontrar quase R$ 2 milhões na residência dela, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Em um vídeo postado nos stories do Istagram, o ex-jogador de futebol explicou que sua assessora resolveu deletar as imagens deles juntos por conta de contratos publicitários.

"Ela ficou preocupada e acabou apagando algumas fotos minhas com a doutora, com medo de atrapalhar os contratos", disse o Imperador.

No vídeo, Adriano falou ainda da gratidão que tem pela delegada, a quem ela chama carinhosamente de "madrinha".

"Eu nunca faria isso (de deletar as fotos com ela). Independentemente do que está acontecendo com ela. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira e na minha vida. Tenho que agradecer a ela muita coisa, não pouca coisa", disse em vídeo.

