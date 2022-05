Vinicius Mendonça/ Ibama Rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho

Cenário do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, maior acidente de trabalho do país, que há três anos deixou dezenas de mães sem seus filhos e 105 órfãos, Brumadinho receberá neste 7 de maio, véspera do domingo da Mães, dois eventos culturais que buscam minimizar a dor causada pela saudade das vítimas e, ao mesmo tempo, debater ações em defesa dos atingidos, além de medidas para que outros acidentes de trabalho — previsíveis como este —nunca mais se repitam. Os eventos fazem parte do Projeto Legado de Brumadinho* .

Todas as mães e a população em geral serão presenteadas com um concerto especial regido pelo maestro mineiro Marcus Viana, autor da música tema da novela “Pantanal”, atualmente em exibição pela TV Globo. Batizado de “Terra, Espírito e Luz”, o concerto será no Estacionamento Central de Brumadinho. Ele começa às 18h, na hora da Ave Maria e do pôr do sol, prometendo muita emoção para o público.

O espetáculo será dividido em três blocos, com repertórios dedicados à “Mãe Terra”, gestora da natureza e do meio ambiente; à “Mãe Espiritual”, que como Maria tira sua força das adversidades e da luta; e à “Mãe Luz”, mulher que ama, educa e alimenta o ser.

No palco com Marcus Viana estarão o grupo Sagrado Coração da Terra e o Coro Madrigale, além de artistas como Sanráh Ângelo e a banda de percussão Batucabrum, a cantora lírica Nabila Dandara, além de outros artistas como Arnon Oliveira, Lincoln Cheib, Augusto Rennó, Bárbara Barcellos, Bárbara Garcia, Ivan Corrêa, Eduardo Campos, João Viana e Will Motta.

Durante o show, ainda serão apresentados depoimentos de mães que perderam seus filhos na tragédia da Mina Córrego do Feijão.

Redes de Indignação e Esperança

No mesmo dia 7, na parte da manhã, a partir das 10h, será realizado o seminário “Redes de Esperança e Indignação”, no auditório da Secretaria de Educação de Brumadinho (rua Presidente Kennedy, 20). Em debate, a força da indignação para construir esperança. Os trabalhos serão abertos pela presidente da AVABRUM, Alexandra Andrada.

O encontro tem as presenças confirmadas de Marina Silva, ambientalista e ex-senadora pela Rede de Sustentabilidade; Padre Júlio Lancellotti, que estará on-line; a representante dos familiares das vítimas, Alexandra Andrade, que perdeu um irmão e um primo no acidente de Brumadinho; e a jornalista Daniela Arbex, autora do livro “Arrastados”, que narra os bastidores do desmoronamento da barragem. A plateia poderá encaminhar perguntas para os participantes.

Ainda durante o debate, haverá uma apresentação musical com Sanráh Ângelo, que é de Brumadinho.

A presença no debate é aberta e gratuita, mas ele também será transmitido pelo Youtube do Projeto Legado de Brumadinho .

O Legado de Brumadinho* é um projeto criado para chamar a atenção da sociedade para temas dentro do âmbito da segurança do trabalho que, se tivessem tido a atenção necessária no passado, poderiam ter evitado tragédias como o de Brumadinho, considerada o maior caso de perdas no trabalho na história do Brasil, com 272 mortes.

Todas as ações do projeto serão divulgadas por meio do site Legado de Brumadinho , além de redes sociais Instagram e Facebook .

Com a parceria da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão (Avabrum), o seminário e o concerto serão realizados pela Associação dos Amigos das Bibliotecas Comunitárias (Sabic). As ações integram o Legado de Brumadinho que é desenvolvido com a Fundação Dom Cabral (FDC), a Inspirartes Produções Culturais, o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS) e a LS Comunicação, contando ainda com apoio técnico da Associação Brasileira de Comunicação Pública (ABCPública).

SERVIÇO

HOMENAGENS ÀS MÃES DE BRUMADINHO

QUANDO: 7 DE MAIO DE 2022

Seminário Redes de Indignação e Esperança

Onde: Secretaria de Educação de Brumadinho (rua Presidente Kennedy, 20)

Horário: 10h

Participantes: ex-senadora Marina Silva, padre Júlio Lancellotti, jornalista Daniela Arbex, autora do livro Arrastados, e a diretora da Avabrum, Andresa Rocha, que perdeu o único filho no acidente de Brumadinho.



Entrada Franca



Concerto Especial Dia das Mães: Terra, Espírito e Luz

Onde: Estacionamento Central de Brumadinho

Horário: 18h

Artistas: Marcus Viana, Sagrado Coração da Terra, Coro Madrigale, Sanráh Ângelo e Batucabrum, Arnon Oliveira, Lincoln Cheib, Nabila Dandara, Bárbara Barcellos, Augusto Rennó, Bárbara Garcia, Ivan Corrêa, Eduardo Campos, João Viana e Will Motta

Entrada franca



*Projeto realizado com recursos destinados pelo Comitê Gestor do Dano Moral Coletivo pago a título de indenização social pelo rompimento da Barragem em Brumadinho, em 25/01/2019, que ceifou 272 vidas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.