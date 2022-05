Divulgação: Polícia Militar Rodoviária - 03/05/2022 Queda de barreira por conta das chuvas em Santa Catarina

A chegada de um ciclone extratropical no Sul do Brasil nesta semana causou chuvas intensas, enchentes, deslizamentos e estragos na região. Até o momento, o estado mais atingido é Santa Catarina, com mais de dez cidades em alerta vermelho para tempestades.

Grande Florianópolis

Na capital Catarinense, houve registro de alagamentos pontuais na Via Expressa, e nos bairros Campeche e Ingleses.

Além disso, houve também um deslizamento de terra na comunidade José Mendes que atingiu duas residências, deixando as famílias desabrigadas.

A Guarda Municipal monitora a situação deste segunda-feira, com apoio da Defesa Civil.

Foto: Defesa Civil/Divulgação - 03/05/2022 Deslizamento em Florianópolis

Outras cidades como Criciúma, Morro da Fumaça, Tubarão, Seara, Piratuba e Concórdia também ocorreram deslizamento de terra, deixando algumas famílias desabrigadas, além de grandes alagamentos nos municípios.

Região Serrana

Divulgação: Polícia Militar Rodoviária - 03/05/2022 Desmoronamento na Serra de SC

Além das enchentes e alagamentos, houve um desmoronamento na SC-390, na Serra do Rio do Rastro e uma queda de barreira na Rodovia SC-135, próximo a Pinheiro Preto nesta tarde de terça-feira.

Divulgação: Polícia Militar Rodoviária - 03/05/2022 Queda de barreira em razão das chuvas

A Polícia Militar Rodoviária orienta que os condutores evitem circular pela região.

Rios transbordaram

Com as fortes chuvas, o rio Tubarão estava 3,30 m acima do seu nível normal (cota de alerta é 5 m) no Centro de Tubarão no fim da manhã de hoje. Em áreas baixas, como em Rio do Pouso, houve uma elevação de 5,81 m, o que causou pequenos deslizamentos e alguns alagamentos, segundo o MetSul.

Divulgação: Governo de Tubarão - 03/05/2022 Rio Tubarão acima do nível nesta terça-feira

Ainda, o Rio Taquari, que atinge cotas de inundação e alerta no vale, alagou ruas e estradas nesta tarde. Nível do rio se aproxima de 20 metros neste momento, segundo o MetSul.

Reprodução: redes sociais - 03/05/2022 Rio Taquari atinge estradas em Santa Catarina

Na região, também há desabrigados em Lajeado e em Taquari. A tendência é que o nível continue subindo nas próximas horas com a vazão vinda do Rio das Antas.

A Defesa Civil de Santa Catarina alerta para a continuidade de fortes chuvas em todo o Estado, com alto risco para ocorrências como vendavais, alagamentos, enxurradas, deslizamentos e inundações.

Previsão do tempo



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nesta terça e na quarta, as precipitações serão o equivalente a todo o esperado para o mês de maio em todas as regiões. do Sul.

As cidades do Sul de Santa Catarina e a Grande Florianópolis, porém, possuem maiores riscos de enchentes, deslizamentos e inundações.

A tendência é que ocorram ainda fortes rajadas de vento e mar agitado. Os picos de onda podem chegar a 4,5 metros no litoral Sul, 3 metros na Grande Florianópolis e 2,5 metros no Norte.

