Reprodução: commons - 02/05/2022 Monumento "à Independência" em São Paulo

Em homenagem aos 200 anos da Independência do Brasil, o monumento “À Independência” e a Casa do Grito passarão por melhorias nas edificações, acessibilidade e climatização, num investimento de R$ 4,8 milhões. A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, lançou em abril a concorrência para contratação das obras e os envelopes deverão ser abertos no próximo dia 12. As informações sobre a licitação podem ser acessadas no Portal E-negocios da Prefeitura de São Paulo.

O Monumento “À Independência” está situado no Riacho Ipiranga, local onde D. Pedro I proclamou a emancipação do Brasil de Portugal e foi feito em granito e bronze pelo italiano Ettore Ximenes. Em 1953, uma cripta foi construída no seu interior para abrigar os restos mortais de Dom Pedro I e de suas duas esposas, as imperatrizes D. Leopoldina de Habsburgo e D. Amélia de Leuchtenberg. O monumento apresenta três níveis de pisos e, atualmente, o acesso ao último nível é possível somente por escadas.

A reforma e conservação do monumento contempla atividades de limpeza dos granitos, correção de problemas de infiltrações, troca do sistema de ar-condicionado, readequação dos banheiros, novas instalações elétricas, melhoria das condições de acessibilidade, com readequação dos níveis existentes no espaço expositivo interno ao monumento, inclusive com a implantação de uma plataforma elevatória para possibilitar acesso ao nível da Cripta Imperial.

Serviços gerais serão executados no pátio externo junto ao Monumento, como a readequação da geometria. Também está prevista a implantação de dois jardins de chuva junto ao pátio para resolver o problema do acúmulo de águas pluviais. As peças quebradas do piso (granito) serão substituídas por outras equivalentes.

Leia Também

Casa do Grito

A Casa do Grito está localizada na Praça do Monumento. Seu nome é associado ao quadro “Independência ou Morte” (1888), popularmente conhecido como Grito do Ipiranga, do artista Pedro Américo, por apresentar características semelhantes à casa pintada no canto direito superior da pintura.

Atualmente utilizada como espaço expositivo, a casa será contará com recuperação de trincas existentes, nova pintura da edificação e novos acessos externos. Os dois mirantes localizados em área próxima à Casa do Grito estão danificados e também serão recuperados.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.