Reprodução O acidente aconteceu próximo ao Túnel Max Feffer

Uma viga de ferro caiu sobre um carro e feriu uma mulher de 29 anos, na manhã de sábado, na Avenida Cidade Jardim, zona Sul de São Paulo. A vítima, que é a motorista do veículo, teve fratura na região do tórax e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital das Clínicas. Nas imagens, é possível ver que objeto de mais de um metro perfurou o teto do veículo.

O major do Corpo de Bombeiros, Marcos Palumbo, disse ao GLOBO que por pouco uma tragédia maior não aconteceu.

"Essa viga caiu de um prédio em construção ao lado. Atingiu o carro e uma mulher de 29 anos que foi socorrida ao HC. Nasceu de novo, estava bem. A viga a atingiu de raspão nas costas. Uma tragédia não aconteceu por centímetros", ressaltou o militar.

Ainda de acordo com Palumbo, a polícia foi acionada para registrar o caso como lesão corporal.

"A polícia foi acionada para registrar lesão corporal na DP. Acionamos também a Prefeitura para fazer as devidas autuações no local. Inadmissível acontecer isso em uma obra tão grande", pontuou o militar do Corpo de Bombeiros.

Leia Também

No local acontecia uma obra do empreendimento Arborea Itaim, que tem como responsável a BN Engenharia. A empresa se manifestou sobre o acidente em nota oficial e diz que uma peça de escora caiu sobre a via e que prestará assistência à vítima ferida.

"Na manhã de hoje, acidentalmente uma peça de escora de uma de nossas obras caiu sobre um automóvel ferindo um dos ocupantes. Toda assistência está sendo dada pela nossa equipe. Neste momento, buscamos apoiar os envolvidos, atender os colaboradores, dar assistência às autoridades que apuram os fatos"

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial da Capital e será enviado ao 15º DP.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.