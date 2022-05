Reprodução/Twitter Manifestantes se concentraram na Av. Paulista na tarde deste domingo

O dia 1º de maio foi marcado por diversas manifestações em defesa do presidente Jair Bolsonaro nas principais cidades do país. O grupo entoou gritos em apoio a reeleição do presidente da República e críticas as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Em São Paulo, manifestantes se concentraram na Avenida Paulista, uma das principais vias da cidade. Além de falas antidemocráticas, os protestantes também defenderam o indulto dado por Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira (PTB), condenado a oito anos e nove meses de prisão por ameaças contra ministros do STF. Uma ala dos apoiadores governistas ainda pediram a liberdade do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), preso por ofensas feitas à Moraes.

Já em Brasília os manifestantes foram à Esplanada dos Ministérios para protestarem. Com camisas verde e amarela, fotos de Bolsonaro e cartazes contra o STF, os participantes criticaram a decisão do STF contra Silveira e também entoaram gritos em favor do atual chefe do Executivo. Jair Bolsonaro chegou a participar dos protestos na capital federal, mas não discursou, atendendo aos pedidos feitos pela ala política do Palácio do Planalto.

Acre

O protesto em Rio Branco foi realizado em frente ao estádio Arena da Floresta. Cerca de 50 manifestantes fizeram orações, defenderam o voto impresso e leram uma carta de apoio à Bolsonaro.

Bahia

Manifestantes foram ao Jardim de Alah, em Salvador, para declarar apoio ao atual governo e defender o indulto dado por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. A concentração foi agendada para às 9h, mas a chuva acabou dispersando os participantes e os protestos acabaram mais cedo do que a organização previa.





Espírito Santo

Aos gritos em apoio a Bolsonaro e caminhões de som, manifestantes de Vitória se concentraram na Praça do Papa na manhã deste domingo. Eles seguiram até a Terceira Ponte, viaduto que liga a cidade à Vila Velha. Lá, os manifestantes dos dois municípios se encontraram e continuaram os protestos.

Minas Gerais

Na capital BH, os manifestantes se concentraram nas Avenidas Bias Fortes e Álvares Cabral. O grupo chegou a trocar ofensas com protestantes contra o governo.

Parte dos participantes pediram a intervenção militar, além de entoarem gritos em defesa a liberdade de expressão e à família.

Pernambuco

Em Recife, os manifestantes se concentraram na orla de Boa Viagem. Os participantes criticaram decisões do STF e levaram cartazes em protesto ao ministro Alexandre de Moraes.

O grupo ainda pediram o impeachment de Moraes e levantaram faixas com os dizeres "O diabo veste STF", em paródia do filme "O Diabo Veste Prada".

