Valter Campanato/Agência Brasil - 29/11/2021 O ministro da Educação, Milton Ribeiro durante balanço do Enem 2021

Uma arma de fogo que estava sob porte de Milton Ribeiro , ex-ministro da Educação, disparou acidentalmente no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, nesta segunda-feira (25).

Conforme divulgado pela jornalista Bela Megale, do O Globo, o ocorrido não deixou feridos no local. O ex-ministro foi levado à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde prestou esclarecimentos.

As informações são de que Ribeiro estava no balcão da companhia aérea Latam, por volta das 17h, quando ocorreu o disparo. Ele embarcaria em um vôo às 19h50 com destino a São Paulo.





Leia Também

O ex-ministro afirmou que a arma estava dentro de uma pasta de documentos e, ao tentar manuseá-la para retirar o carregador, a bala foi disparada acidentalmente.

Milton destacou ainda que o disparo atravessou o coldre e a pasta, e a bala se espalhou pelo chão. Uma atendente da Latam era a única pessoa perto dele no momento do acidente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.