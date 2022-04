Reprodução/Facebook Lula - 15.02.2022 Luiz Inácio Lula da Silva sorrindo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse em uma entrevista dada na terça-feira que imagina que "Deus é petista". A declaração foi feita em uma entrevista à rádio Lagoa Dourada, do Paraná, quando Lula elogiava o trabalho da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-RS) como presidente nacional do partido.

"Eu sinceramente de vez em quando fico imaginando que Deus é petista. Porque, sabe, permitir que a Gleisi dirija o PT com a competência que ela dirige, significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente" disse o ex-presidente.

O petista afirmou que que Gleisi “vive um momento político excepcional”. Ele contou ter aconselhado a dirigente que foi sua emimssária em um encontro com empresários na segunda-feira: "Vá lá, ouça, converse, mas só não fique nervosa".

Na mesma entrevista ele falou sobre sua relação com Geraldo Alckmin (PSB), que será seu provável vice na chapa para disputar a presidência da República nas eleições deste ano.

"Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou. Eu fui adversário do Alckmin, não inimigo. Feliz era o Brasil que tinha disputa entre dois partidos democráticos, porque existia debate civilizado, sobre programa de governo" disse Lula.

À rádio paranaense, Lula afirmou ainda que o país não tem uma "plena democracia hoje", e que Bolsonaro "ataca a democracia e a imprensa todo dia".

No mesmo dia, ex-presidente defendeu que toda mulher deveria ter direito ao aborto no Brasil, por ser "uma questão de saúde pública" . A afirmação, dada durante um debate realizado em São Paulo, gerou reação de evangélicos e bolsonaristas. Sem fazer menção direta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula também afirmou que "pauta da família" é muito atrasada, e "autorizada por um homem que não tem moral para fazer isso".

