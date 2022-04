Divulgação/Van's Aircraft Modelo do avião que está desaparecido





Um avião de pequeno porte desapareceu na tarde desta quarta-feira na Argentina. De acordo com a imprensa local, três brasileiros viajavam na aeronave. O último registro de comunicação ocorreu nas proximidades da vila de Bahía Bustamante, na província de Chubut.

Segundo o jornal Diario Jornada, o avião era um monomotor V-10 com matrícula PP-ZRT, de origem brasileira. A aeronave havia partido de El Calafate com destino à cidade de Trelew.





"Minutos depois das 17h, a Busca e Resgate de Comodoro nos notificou do desaparecimento de uma aeronave que perdeu contato aproximadamente 30 milhas a nordeste de Comodoro. O protocolo de busca foi iniciado, em conjunto com a Prefeitura Naval Argentina com recursos navais e terrestres", disse o diretor de Defesa Civil de Chubut, José Mazzei, ao Diario Jornada.

Mazzei também explicou que a aeronave desapareceu em uma área entre o mar e a costa. As buscas terão que ser feitas em solo e na água.

