Reprodução/Metrópoles 01.04.2022 Um outdoor de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) foi destruído no Nordeste

Nessa semana, a destruição de um outdoor de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) deu o que falar em Ipojuca, no estado de Pernambuco. O presidente do PTB-PE, coronel Meira, posava ao lado de Bolsonaro na imagem.

O outdoor tinha uma foto dos dois políticos e a frase: “Pátria, família e liberdade. Filie-se ao PTB”. O vídeo que mostra um homem jogando pedras na peça foi divulgado, nesta sexta-feira (1º/4), pelo coronel Meira e outros apoiadores do presidente. Assista:

