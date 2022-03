Reprodução/Twitter @bingrbvc 28.03.2022 Passageiro tentou despachar gasolina em voo

Depois do caso do passageiro que tentou levar um botijão de gás num voo da GOL, a questão dos Artigos Perigosos em viagens de avião voltou a ser comentada nesta semana.

Isso porque outro caso semelhante provou que o risco por itens perigosos mostra-se desconhecido pelos tripulantes brasileiros: desta vez, o objeto transportado era nada menos que gasolina, extremamente inflamável e perigoso para transporte.

O caso ocorreu neste sábado (26). O passageiro foi até o check-in de uma companhia aérea (ainda não identificada) para despachar uma caixa. Seguindo o procedimento padrão, uma funcionária pediu para abrir a caixa, e notou que ela estava com recipientes de óleo automotivo, que dependendo do tipo, pode ser inflamável e não pode ser despachado.

Entretanto, antes mesmo que a funcionária conferisse o rótulo do óleo, de ela sentiu um cheiro forte e indagou o passageiro. O passageiro revelou que o líquido dentro dos recipientes era gasolina. Ela registrou o acontecido, que foi compartilhado nas redes sociais:

Hoje o pax chegou no checkin dizendo que ia despachar uma caixa contendo Óleo.



Devido sentir o cheiro e fazer as perguntas de segurança a colaboradora descobriu que era: GASOLINA! @AeroportoD imagina o combo do botijão com essa caixa, só os fogos de artifício 😍🤣 pic.twitter.com/D1FzqItxxN — Beatrize (@bingrbvc) March 26, 2022

Seguindo a regulamentação da ANAC, o embarque da caixa foi negado e ela teve que ser descartada.

