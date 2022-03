MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL - 28.03.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

A responsabilidade do governo Bolsonaro sobre a alta da inflação é muita alta para 36% dos brasileiros, enquanto outros 39% veem "um pouco" de responsabilidade, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira. O montante chega a 75% dos entrevistados pelo instituto, em levantamento realizado com 2.556 eleitores em 181 cidade de todo o país na última semana.

Veja os números:

Um pouco de responsabilidade - 39%

Muita responsabilidade - 36%

Nenhuma responsabilidade - 21%

Não sabe - 3%

A última pesquisa do tipo realizada pelo instituto aconteceu em setembro de 2021. Em comparação ao último resultado, Bolsonaro teve uma melhora nos resultados, pois à época 41% responderam que o governo tinha muita responsabilidade. Aqueles que responderam que o governo teve pouca responsabilidade subiu de 34% para 39%; e 23% nenhuma responsabilidade. 2% não souberam responder.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.



