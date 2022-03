Foto: Reprodução Redes Sociais Forte chuva na região litorânea

Chuvas intensas devem atingir o oeste e sul de Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná e em parte de Santa Catarina. No centro-oeste e sul de São Paulo, a previsão é de fortes temporais. Na região Sul, um ciclone atingirá o estado do Rio Grande do Sul e estimula a queda de temperatura e ar seco.

Segundo o Climatempo, há possibilidade das tempestades contarem com rajadas de 70 km/h a 90 km/h nos estados da região Sudeste e Centro-Oeste.

As chuvas também atingirão as regiões Norte e Nordeste a qualquer hora neste fim de semana. As precipitações mais intensas vão acontecer no Rio Grande do Norte e Amapá em virtude da Zona de Convergência Tropical (ZCIT), que vai propagar nuvens de chuvas em alguns municípios desses estados.

Na região Sul, a frente fria será mais agressiva em Santa Catarina e no Paraná, onde já acontecem quedas de chuva e forte ventania em muitos municípios, o que indica altos volumes em alguns pontos.

A frente fria que do Sul em direção ao Sudeste deixa uma instilabilidade maior no estado de São Paulo e no Espírito Santo. O Rio de Janeiro e Belo Horizonte seguem com tempo firme e aberto.

Ciclone no Rio Grande do Sul

Juntamente com uma frente fria que chegou recentemente no Brasil, um ciclone extratropical no Rio da Prata deve provocar ventanias e temporais ao longo de Buenos Aires, capital da Argentina e em algumas cidades do Uruguai.

Segundo o MetSul, o ciclone trouxe uma massa de ar seco e frio que vai deixar a condição climática do Rio Grande do Sul mais amena. Porto Alegre deve ter de 16ºC a 23ºC amanhã e de 15ºC a 26ºC no domingo.

No sul e leste gaúcho, alguns municípios podem sentir expressiva queda na temperatura por conta das rajadas de vento, cuja intensidade pode variar ao longo do dia, mas se manterá moderada.

