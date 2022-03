Reprodução: redes sociais - 25/03/2022 Fortes chuvas interrompem shows no Lollapalooza

O festival Lollapalooza 2022 foi interrompido por fortes chuvas na tarde de sexta-feira, 25, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento, com quatro palcos, suspendeu o show da banda Wombats e do DJ Vinne por medidas de segurança. O público ainda precisou sair da área próxima aos palcos por riscos de descarga elétrica de raios.

Em um vídeo publicado nas redes, uma pessoa aparentemente é atingida por uma estrutura derrubada pelo vendaval.

A produção do evento pediu para o público manter o distanciamento e continuou com os shows paralisados. O palco Onix precisou remontar algumas estruturas que foram derrubadas pela chuva. O temporal causou atraso no show de Pabllo Vittar, no palco Adidas.

Por volta das 17h10, as atividades retornaram 17h09, com o show de Pabllo Vittar. A cantora abriu o microfone e começou a apresentação sem dar detalhes sobre o interrompimento. Nos outros palcos, a produção ainda retira água e remonta a estrutura.

Nas redes sociais, usuários e o público manifestam insatisfação com a produção do festival por realizarem o evento aberto em um mês de chuva.

