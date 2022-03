Reprodução Youtube 25/03/2022 O presidente da Câmara de Vereadores de Forquilha (CE), Eliezer Siqueira (PSD), disse ter sido alvo de homofobia por parte de um colega

O presidente da Câmara de Vereadores de Forquilha (CE), Eliezer Siqueira (PSD), disse ter sido alvo de homofobia por parte de um colega durante sessão legislativa desta quarta-feira. "'Quem queima aqui é você'... Termo dirigido a uma pessoa homossexual, colega de profissão em uma discussão... É homofobia?", questionou Siqueira nas suas redes sociais.

A fala referenciada pelo vereador do PSD foi feita por Sebastião Frota Neto (PSB) durante uma discussão acerca do piso salarial dos professores do município. O parlamentar interrompeu a fala de Siqueira, o que inicia um bate-boca entre os dois.

"Você que é um moleque. Você que se queimou, que fica discutindo com o público", diz em dado momento o presidente da Câmara. O momento da discussão pode ser visto no vídeo abaixo, a partir da 1h06min:

"Quem gosta de queimar é você", responde Frota Neto. "Você está sendo homofóbico. Você disse a sua palavra maliciosa de cunho homofóbica e não é a primeira vez. Eu lhe peço respeito".

Eliezer Siqueira afirmou que irá fazer um boletim de ocorrência sobre o episódio. Segundo ele, o regimento interno da Casa não deixa claro o que fazer em uma situação como essa.

O GLOBO não conseguiu contato com Frota Neto até esta publicação. O espaço segue aberto a manifestação.

