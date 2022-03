Foto: Divulgação IMA Armas e equipamentos de caça foram encontrados durante operação

Oito pessoas foram presas por tráfico de animais e 170 aves foram apreendidas em Alagoas, durante operação conjunta do Instituto do Meio Ambiente do estado, da Polícia Militar e do Insituto Chico Mendes. A operação Curupira 17 começou no dia 16 e foi finalizada nesta terça-feira.

"Como teve muita chuva no período, a equipe se concentrou em seis cidades e sua zona rural como: Colônia Leopoldina, Murici, Messias, União dos Palmares, Flexeiras e Joaquim Gomes", disse Marco Freitas, chefe da Estação Ecológica de Murici.

Os presos foram flagrados em posse ilegal de armas de fogo. Além disso 13 multas foram aplicadas em um total de R$ 164 mil reais. Onze delas foram por crimes contra a fauna e duas por desmatamento de mata ciliar e produção de carvão.

As equipes que atuaram na operação apreenderam sete espingardas e 17 carcaças de animais silvestres. Dessas, 14 eram de tatu-verdadeiro, um de tatu rabo-de-couro, um tamanduá-mirim e um cuandu-mirim. Cerca de 200 gaiolas encontradas pelas equipes foram destruídas.

