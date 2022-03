Roberto Parizotti/FotosPublicas Previsão do tempo

A quarta-feira (23) será de tempo chuvoso em todas as regiões. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro recebem uma frente fria nesta semana que causa instabilidade sobre grande parte dos dois estados.

Os próximos dias serão de chuva forte também nas regiões Centro-Oeste e Sul.

Março é o último mês do verão e será um período de muita chuva em todas as regiões. O fenômeno La Niña continua influenciando o Clima no Brasil em março, segundo o Climatempo.

Confira a previsão desta quarta-feira em cada capital:

Região Sudeste

São Paulo (SP) - Mínima de 16ºC e máxima de 29ºC

Sol entre as nuvens e sem previsão de chuva.



Rio de Janeiro (RJ) - Mínima de 18ºC e máxima de 31ºC

Sol entre as nuvens e sem previsão de chuva.



Belo Horizonte (MG) - Mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Sol entre as nuvens e sem previsão de chuva.



Vitória (ES) - Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Céu nublado e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Região Sul

Curitiba (PR) - Mínima de 14ºC e máxima de 25ºC

Sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Florianópolis (SC) - Mínima de 20ºC e máxima de 25ºC

Períodos de nublado e chuva a qualquer hora.



Porto Alegre (RS) - Mínima de 19ºC e máxima de 23ºC

Previsão de sol entre as nuvens e pancadas de chuva durante o dia.

Região Centro-Oeste

Goiânia (GO) - Mínima de 20ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol entre as nuvens e sem chuva.



Brasília (DF) - Mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

Sol entre as nuvens e sem previsão de chuva.



Campo Grande (MS) - Mínima de 22ºC e máxima de 33ºC

Céu nublado e chuva à tarde.



Cuiabá (MT) - Mínima de 24ºC e máxima de 35ºC

Sol entre as nuvens e pancadas de chuva de manhã e à tarde e à noite.



Região Nordeste

Salvador (BA) - Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Períodos de sol entre as nuvens e chuva a qualquer hora.



Maceió (AL) - Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC

Céu nublado e chuva a qualquer hora.

Fortaleza (CE) - Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC

Céu nublado e chuva a qualquer hora.



Aracaju (SE) - Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Sol entre as nuvens e chuva rápida à tarde e à noite.



Natal (RN) - Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Céu nublado e chuva a qualquer hora.



Teresina (PI) - Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC

Sol entre as nuvens e chuva rápida à tarde e à noite.



São Luís (MA) - Mínima de 24ºC e máxima de 30ºC

Céu nublado e chuva a qualquer hora.

Recife (PE) - Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC

Períodos de nublado e chuva a qualquer momento.



João Pessoa (PB) - Mínima de 25ºC e máxima de 29ºC

Sol entre as nuvens e chuva passageira durante o dia.

Região Norte

Rio Branco (AC) - Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol entre as nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Macapá (AP) - Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC

Céu nublado e pancadas de chuva à tarde e à noite.



Manaus (AM) - Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC

Céu nublado e previsão de chuva a qualquer hora.



Belém (PA) - Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC

Previsão de sol entre as nuvens e chuva durante o dia e à noite.



Porto Velho (RO) - Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC

Céu nublado e chuva rápida à tarde e à noite.



Boa Vista (RR) - Mínima de 24ºC e máxima de 36ºC

Previsão de sol entre as nuvens e chuva rápida durante à tarde e à noite.



Palmas (TO) - Mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Previsão de nublado e chuva a qualquer hora.