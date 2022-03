Tânia Rêgo/Agência Brasil Voluntários recebem doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis, na paróquia São José da Lagoa, zona sul do Rio

No último domingo (20), a cidade de Petrópolis foi atingida mais uma vez com fortes chuvas. O temporal provocou enchentes e deslizamento de terra, deixando até a manhã de ontem (21), cinco mortos e quatro desaparecidos, segundo a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros.

Com residências e comércios afetados, a Ação da Cidadania abriu uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a população com comida, água e produtos básicos. Por meio da vaquinha virtual Kickante , é possível doar qualquer valor por PIX, cartão de crédito ou boleto.

Clique aqui para colaborar com R$ 15

Há pouco mais de um mês, desde 15 de fevereiro, quando o município de Petrópolis foi atingido pelas primeiras chuvas, o grupo vem arrecadando doações para população local.

Ação da Cidadania

Ajude as vítimas de Petrópolis com a doação de R$ 30

Fundada em 1993, a Ação da Cidadania foi idealizada pelo sociólogo Herbert de Souza para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, estavam abaixo da linha da pobreza.

Leia Também

Além de Petrópolis, a campanha tem levado suporte para municípios do Maranhão, Tocantins, Pará, Minas Gerais e Bahia.

Apoie a Ação Cidadania com R$ 100

A SOS Enchentes ajude Petrópolis foi selecionada pelo iG Causas, parceria do iG com a plataforma de financiamento coletivo Kickante para apoiar iniciativas que combinem com o DNA do Portal, sejam elas nas áreas sociais, educacionais, tecnológicas ou empreendedoras. Em apoio às vítimas de Petrópolis, as taxas da Kickante foram zeradas e 100% do valor arrecadado será destinado para as ações da Ação Cidadania em Petrópolis. Para conhecer e ajudar outros projetos, visite a página do iG Causas .

Para outras informações e pontos de coleta, acesse www.acaodacidadania.org.br .