Erick Martins Polêmica: Igreja Universal usa jornal para atacar Lula e o PT

A Igreja Universal do Reino de Deus do bispo Edir Macedo tem feito ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT através de textos publicados em seu jornal. Artigos que circulam na versão impressa e online do veículo dizem que o petista “quer uma ditadura comunista para o Brasil a partir de 2023” e é contra valores cristãos.

No formato de editoriais, alguns textos são assinados pelo advogado Denis Farias e outros são apócrifos. No artigo “Qual é o (real) desejo de Lula para o Brasil?” o jornal adota um tom conspiratório dizendo estar alertando os leitores para o risco da instauração do comunismo caso o PT vença as eleições.

Segundo a publicação, as narrativas da esquerda política são contra o cristianismo e os valores conservadores.

“Os partidos de viés esquerdista iludem as pessoas com promessas de que vão ajudar a população “dando” (porque nada é de graça) benefícios sociais, entretanto, na realidade, o que eles oferecem no médio prazo é a extinção da liberdade individual e o enriquecimento de suas elites. A esquerda política inveja e quer instalar este regime em nosso País. Fique atento”, diz o texto da Folha Universal.

A igreja de Macedo é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em artigo publicado no dia 16 de fevereiro, o jornal associa Lula e o PT à perseguição contra cristãos.

O texto apresenta um levantamento de uma organização cristã internacional chamada "Portas Abertas" que mapeia a perseguição religiosa no mundo e destaca que Cuba aparece na lista ocupando a 37ª colocação.

O artigo então enfatiza que Lula era "abertamente amigo de Fidel Castro, um conhecido ditador cubano" e que "declarou apoio à ditadura de Cuba".

"Desse modo, o Comunismo e o Cristianismo não se misturam. A história mostra que, tradicionalmente, quando um governo ditatorial comunista entra em cena, os cristãos são perseguidos", conclui o texto.

Em um editorial intitulado “Sem máscara e com as garras de fora” Denis Farias diz que a ideologia dos partidos de esquerda, como o PT, PCdoB, PSB, PV e Rede não tem nada a ver com distribuição de renda e igualdade social. “Eles almejam o controle das pessoas por meio do Estado, de uma esquerda com viés de ditadura que escravize o povo em troca de assistencialismo”, afirma o advogado.

Ele diz não acreditar nas pesquisas que mostram o pré-candidato do PT na liderança das intenções de voto e finaliza o texto com ataques ao ex-presidente: "Lula tornou-se o símbolo da corrupção e da degradação da família cristã e a sociedade não aceita mais a sua volta ao poder".

