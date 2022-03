Tomaz Silva/Agência Brasil - 14.03.2022 Morro da Oficina, em Petrópolis local mais atingido pela enchente há um mês

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (21), que identificou quatro das cinco vítimas encontradas mortas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, após o temporal que atingiu a cidade neste domingo (20). O quinto corpo ainda aguarda resultado do exame papiloscópico (coletado por digitais).

De acordo com a instituição, a demora na identificação se dá pelo estágio avançado de decomposição do cadáver, o que fez os peritos suspeitarem que a vítima tenha falecido na tragédia de fevereiro, quando 233 pessoas morreram.

Ainda segundo a polícia, caso a identificação não seja possível, será feita outra coleta de material genético para confronto de DNA com familiares de outros desaparecidos.

Vítimas das chuvas de domingo que foram identificadas:

Carmelo de Souza

Nelson Ricardo Ferreira da Costa

Jussara Belarmino Souza

Heloisa Helena Caldeira da Costa

População traumatizada

A última terça (15) marcou um mês da tragédia que devastou a cidade. Quatro vítimas ainda são consideradas desaparecidas pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

A chuva foi a pior registrada em Petrópolis desde 1932, quando o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou a fazer medições. O total em três horas chegou a 258,6 milímetros. Em 24 horas, foram 259,8 mm.

Há mais de 600 pessoas desabrigadas em Petrópolis que tiveram suas casas derrubadas pela correnteza. Outras tiveram que deixar seus lares por risco de desabamento.

