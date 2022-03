Foto cedida pela família ao Estado de Minas Mary Hellen, suspeita de tráfico de drogas presa na Tailândia

Presa na Tailândia há mais de um mês, a jovem Mary Hellen Coelho Silva, de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, ainda não teve contato com familiares . A brasileira de 21 anos é suspeita de tráfico de drogas no último dia 13 de fevereiro, quando foi flagrada pelas autoridades locais com 15,5 quilos de cocaína no aeroporto.

Segundo o advogado Telêmaco Marrace, que possui experiência em casos envolvendo brasileiros no exterior, ela deve conseguir falar com pelo menos um familiar nos próximos 10 dias, afirmou ao portal Estado de Minas. Mary Hellen chegou a ficar isolada no presídio de Bangkok após testar positivo para Covid-19.

"Estamos traçando uma defesa conjunta! Mas dependemos da Embaixada na Tailândia para contatarmos a Mary Hellen. Ela saiu do isolamento e, por ser final de semana e a prisão de Samut Prakan estar lotada de presos, ainda não foi possível a chamada via videoconferência. Mas a Embaixada e nosso contato na Tailândia estão fazendo de tudo para agilizar as coisas", disse Telêmaco.

Os advogados que defendem a jovem aqui no Brasil estão em busca de um defensor tailandês para contribuir no caso. Ainda de acordo com Telêmaco, depoimentos de pessoas amigas, da diretora da escola, declaração de emprego, e outros documentos que comprovam que a jovem é uma pessoa idônea já foram enviados a Bangkok.

"Falei com o escritório do Dr. Timothy Tan, advogado criminal em Bangkok. Enviei um e-mail pra ele com toda a documentação da Mary Hellen, atestados de boa conduta, declaração de trabalho, para mostrar que a mesma não é ligada ao tráfico de drogas. Também há um envolvimento de religiosos com bom trânsito junto à família real que intercederá para provar que a mesma, na verdade, foi vítima e entrou sem querer nessa", explicou o advogado.

