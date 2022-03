Reprodução/TV Globo Tripulante morre e outras 12 pessoas ficam feridas após helicóptero da Petrobras fazer pouso forçado na Bahia

Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas após um helicóptero da Petrobras fazer um pouso de emergência no mar, na manhã desta quarta-feira. Aeronave se deslocava de Salvador para a plataforma de Manati, na Baía de Camamu, na Bahia.

O tripulante chegou a ser socorrido por uma embarcação próxima, mas não resistiu. As vítimas foram resgatadas com ferimentos leves e levadas para atendimento médico na Santana Casa de Misericórdia de Valença, na capital baiana. A unidade, que fica na cidade próxima ao local do acidente, afirmou que adotou medidas para os atendimentos necessários, reforçando a equipe e disponibilidade dos leitos.

Em nota, a Petrobras lamentou o incidente e informou que órgãos competentes já foram comunicados. Uma comissão será formada para apurar as causas do incidente.

Nota na íntegra:

A Petrobras lamenta informar que, na manhã desta quarta-feira (16/3), após pouso de emergência no mar de um helicóptero que se deslocava de Salvador para a plataforma de Manati, na Baía de Camamu, na Bahia, um tripulante da aeronave veio a óbito, após resgate por embarcação próxima. Outras 12 pessoas que estavam na aeronave também foram resgatadas com ferimentos leves e levadas para receber atendimento médico em Salvador.

Os órgãos competentes já foram comunicados. Uma comissão será formada para apurar as causas do incidente.

