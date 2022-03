Reprodução/Zoom Earth Ciclone vai derrubar temperaturas no Sul do Brasil

As temperaturas do Sul do Brasil devem sofrer queda entre hoje e amanhã devido à chegada de um ciclone extratropical, identificado nessa quarta-feira (9) por satélites. O fenômeno foi formado em uma área do Oceano Atlântico nas proximidades das Ilhas Malvinas.

A frente fria também deve mudar o tempo em São Paulo no próximo sábado (12), após uma temporada registrando temperaturas acima de 30ºC, de acordo com o MetSul Meteorologia.

Rajadas de vento com velocidade de 100 km/h já foram registradas nas regiões mais próximas ao ciclone, como a Patagônia. No Aeroporto de Mount Pleasant, nas Malvinas, por exemplo, pancadas de chuva e vento foram notadas.

Embora o fenômeno esteja a milhares de quilômetros do Brasil, ele será responsável por uma frente fria nos estados do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem esperar chuvas e temporais isolados em diversas regiões, entre hoje e amanhã, além de vendavais e queda de granizo.

No RS, a região de Campanha, por exemplo, terá mínimas entre 7ºC e 9ºC durante as madrugadas. As máximas das cidades sulistas devem variar de 23ºC a 25ºC.

Sudeste

No fim de semana, a região Sudeste também deve ser atingida por temporais, rajadas de vento de até 70 km/h e risco de granizo em algumas áreas.

Em São Paulo, as temperaturas devem cair no sábado, quando o dia fica nublado, mas o sol reaparece no domingo com chuvas, principalmente durante a tarde e noite.





A expectativa é que, com a chegada do mês de abril, as temperaturas fiquem mais amenas, já que o verão também está quase no fim.

