Reprodução O sistema da adutora é responsável pelo abastecimento de 15% da Grande BH

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) anunciou na terça-feira (8) um rodízio de abastecimento de água na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os moradores ficarão sem água por 24 horas, o que vai gerar transtorno para cerca de 500 mil pessoas que serão atingidas pelo racionamento diariamente. No total, mais de dois milhões serão afetadas. O rodízio no abastecimento acontecerá até o dia 20 de março.

A medida, segundo a Copasa, foi necessária após rompimento de adutora no dia 1º de março. O rodízio será feito em quatro regiões da RMBH. A cada três dias uma das regiões ficará sem água. O abastecimento será interrompido às 22 horas e o retorno ocorrerá no mesmo horário do dia seguinte.

Bairros de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Santa Luzia serão os primeiros afetados. Veja o plano de rodízio, abaixo:



08/03/2022, 12/03/2022 e 16/03/2022



Contagem: Centro, Santa Helena e Instância do Hibisco

Betim: Imbiruçu, São Luiz (Petrópolis / Simonésia) e Petrolândia

BH: Venda Nova

Ribeirão das Neves: Justinópolis; Landi

Santa Luzia: São Benedito, Santa Clara e São Cosme



09/03/2022, 13/03/2022 e 17/03/2022



Leia Também

Contagem: Cabral e Nacional

Lagoa Santa,

Vespasiano;

São José da Lapa.



10/03/2022, 14/03/2022 e 18/03/2022



Belo Horizonte: Barreiro, Betânia e Buritis

Contagem: Riacho das Pedras, Eldorado, Cidade Industrial e Industrial



11/03/2022, 15/03/2022 e 19/03/2022



Betim: Centro, Angola, Ouro Negro e Montreal, Petrópolis e PTB

Contagem: Água Branca e Ressaca

Belo Horizonte: Alípio de Melo, Caiçara e Ouro Preto

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.