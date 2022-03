Reprodução/TV Anhanguera Estabelecimento recebeu a mensagem junto com o pedido

Uma observação racista feita em um pedido em aplicativo de delivery de comida causou indignação na dona de uma doceria de Goiânia (GO), na última quinta-feira, 3. No campo de observação do recibo, o cliente citou sua preferência quanto a cor da pele do entregador. “Por favor, mandem um entregador branco, não gosto de pretos nem pardos”. As informações são da TV Anhanguera.

A imagem do comprovante da entrega causou revolta nas redes sociais.“Por favor, mandem um entregador branco, não gosto de pretos nem pardos. Venham rápido”, dizia o texto.

O caso deve ser investigado pelo Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Geacri) da Polícia Civil de Goiás, mesmo não havendo uma denúncia formal.

“Completamente constrangedor e desumano. Fiquei tão desconcertada que até pedi desculpas para o entregador quando ele veio buscar o pedido”, disse a empresária, dona do estabelecimento.

Leia Também

Segundo ela, após a entrega, o entregador voltou à confeitaria e disse que foi recebido por duas mulheres.

“Ele veio contar que elas disseram que o pedido era delas, mas que não haviam escrito aquela mensagem. Parece que uma disse que foi o marido, depois disse que não foi. Não explicaram direito”, contou.

O nome da pessoa que consta no perfil que escreveu a solicitação não foi divulgado.