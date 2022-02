TV Brasil Petrópolis

Nesta segunda-feira (21), enquanto os trabalhos de buscas seguem no sétimo dia, uma nova lista com a identificação das pessoas que morreram na tragédia após o temporal em Petrópolis, na Região Serrana do Rio , foi divulgada pela Polícia Civil. Até o momento, 176 pessoas morreram em decorrência das chuvas e deslizamentos na cidade imperial . Desse total, o Instituto Médico Legal (IML) identificou 143 vítimas, de acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Outras 117 seguem desaparecidas.

A Polícia Civil confirmou que o IML recebeu 147 corpos, dos quais 96 eram mulheres e 59 homens. Do total, 29 eram menores de idade. De acordo com a Polícia Civil, 134 foram liberados e entregues a funerária. Outros três corpos identificados ainda aguardam preenchimentos de documento de óbito dos familiares para serem enterrados e dois estão liberados à disposição da funerária. A força-tarefa da Polícia Civil conta com cerca de 200 agentes no município.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Coordenadoria de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana (COGEPDPH/MPRJ) e da Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias do MPRJ (CDHM/MPRJ), apresentará, neste domingo, sugestões para aperfeiçoar o funcionamento do Instituto Médico Legal de Petrópolis. O objetivo é retomar o diálogo com a Polícia Civil para aprimorar o serviço do IML à população vítima do desastre causado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no último dia 15.



O propósito será estabelecer diálogo com a Polícia Civil para contribuir com a busca por desaparecidos e sua identificação. Serão apresentadas propostas para aprimorar este processo, bem como será destacada a importância de presença de psicólogos e assistentes sociais no local, de forma a prestar atendimento aos cidadãos que buscam por amigos e familiares.



Lista de mortos identificados



