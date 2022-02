Fernando Frazão/Agência Brasil Petrópolis

Chega a 176 o número de mortos por conta das chuvas que atingiram Petrópolis na última semana , informou na manhã desta segunda-feira o Corpo de Bombeiros. Com a atualização, as chuvas de 2022 se tornam a maior catástrofe da cidade, superando as 171 mortes de 1988.

Nesta segunda-feira, as buscas completaram uma semana. Ainda há 117 pessoas desaparecidas.

As equipes de busca se dividem em três áreas principais: os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas.



Deve chover novamente na tarde desta segunda. Segundo o climatempo, a possibilidade de chover até 30mm no município é de 67%.