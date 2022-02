Divulgação Central de Intermediação em Libras recebe prêmio internacional

A Central de Intermediação em Libras (CIL), serviço gratuito da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) voltado para as pessoas com deficiência auditiva e surdas, está entre os 76 premiados da última edição da Zero Project, uma premiação global promovida pela Essl Foundation da Áustria, para destacar práticas e políticas no campo da acessibilidade que contribuem para a diminuição das barreiras para as pessoas com deficiência.

No próximo dia 24 de fevereiro, a SMPED participará da cerimônia de premiação que será realizada no escritório das Nações Unidas em Viena, na Áustria. Na véspera (23/02), a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, fará uma breve apresentação sobre a CIL ao lado de outros dois projetos premiados, do Chile e de Israel.

A Zero Project Conference 2022 é um evento híbrido e vai contar com a contribuição de líderes mundiais, palestrantes de organizações renomadas e inovações no cenário de acessibilidade de todo o mundo.

Sobre o prêmio

O Zero Project surgiu em 2008 e desde então apoia e promove a implementação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, um instrumento redigido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006, no qual é declarada uma série de medidas e parâmetros que visam assegurar os direitos e a qualidade de vida das pessoas com deficiência no mundo inteiro.

O Zero Project também faz pesquisas sobre o tema e projeta práticas e políticas inovadoras para promover ações em prol das pessoas com deficiência. Ele se destaca ainda por incentivar, por eventos e premiações, a empregabilidade de pessoas com deficiência: o projeto constantemente se reúne com empresas na Europa a fim de dialogar por menos preconceito e mais direitos no mercado de trabalho.

Sobre a CIL

A Central de Intermediação em Libras (CIL) surgiu da necessidade das pessoas surdas se comunicarem na Língua Brasileira de Sinais (Libras) ao acessar os serviços municipais na ausência de intérprete de Libras. Para tanto, foi implantado esse serviço que através de vídeo chamada faz a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdas no atendimento dos serviços públicos da cidade de São Paulo.

A CIL funciona instalada em equipamentos municipais, mas também através de um aplicativo. Na capital, são mais de 280 Postos de Atendimento Presenciais (PAP-CIL) onde o programa está instalado em equipamentos da saúde, assistência social, educação, cultura, entre outros. Dentro da Agenda 2030, a meta é ter 1.100 equipamentos públicos com Central instalada em computadores.

O aplicativo CIL-SMPED pode ser baixado, sem custo, tanto para smartphones com Android ou iOS quanto computadores. Inclusive foi firmado um acordo com as operadoras de telefonia móvel e por isso o usuário não gasta dados móveis durante a chamada de vídeo, a ligação é subsidiada pela SMPED.

O serviço oferece acesso a Libras 24 horas por dia para o uso na comunicação com servidores municipais e também, em alguns casos, a estaduais, federais e equipes de serviços de emergência da cidade de São Paulo. Desde o lançamento do App, em 2018, até 2021, foram mais de 9.470 downloads e mais de 32 mil chamadas.

O modelo CIL já foi adotado por outros estados e cidades brasileiras, e a meta de curto prazo é aumentar o uso do aplicativo em 50% entre 2022 e 2025.





Aqui tem um vídeo que gravamos e enviamos a organização do prêmio: https://www.instagram.com/reel/CZq4YiyA6rV/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Aqui onde vai acontecer a conferência e participação da SMPED no dia 23/02:

https://zeroproject.org/streaming/video/1662

Mais informações sobre o projeto.

https://austria.zeroproject.org/registrationzerocon22/

https://zeroproject.org/fileadmin/root_zeroproject/Downloads/ZeroCon22/ZeroCon22_ParticpationGuide_260122.pdf

https://zeroproject.org/zerocon22/in-person-attendance