Agência Brasil SP notifica app após falhas para comprar material e uniforme escolar

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), notificou a Personal Net, empresa desenvolvedora e vencedora da licitação, após as falhas apresentadas e determinou a retirada da ferramenta do ar até que os problemas sejam corrigidos. A SME já está adotando as punições cabíveis, previstas em contrato.

Para este ano, a nova contratação foi realizada para facilitar o acesso dos responsáveis pelos estudantes aos créditos para aquisição em um único aplicativo, além de contar com soluções alternativas para os pais que não possuem aparelho celular.

Outra novidade que vai agilizar o processo é que o cadastro no aplicativo para efetuar as compras poderá ser feito apenas com o CPF do responsável legal pelo estudante. No ano anterior, as inscrições com com dados divergentes realizados pelos próprios usuários dificultaram o acesso aos créditos para compra.

A inovação da compra via aplicativo é vantajosa pela praticidade que representa às famílias, além de permitir que a Pasta tenha controle sobre as entregas, uma vez que as compras podem ser realizadas apenas nos fornecedores credenciados e as transações são feitas pelo aplicativo.

A aquisição descentralizada dá maior poder às famílias, que vão poder utilizar a verba para adquirir os itens que realmente precisam e escolher corretamente os tamanhos, no caso dos uniformes.