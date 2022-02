Agência Brasil Prefeitura SP finaliza nova licitação para instalar salas digitais

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), concluiu o novo processo licitatório que prevê a instalação dos equipamentos de Salas Digitais em 10 lotes, que abrangem 1.213 unidades e 10.050 salas.

A nova contratação se deu em razão do contrato anterior não ter sido renovado, por conta de reajustes de preços de materiais e insumos.

Mesmo com os desafios causados pela pandemia, a SME avançou com a aquisição e distribuição dos equipamentos, assim como adaptações estruturais quando necessário.

Atualmente, 1.150 salas de aula estão com os equipamentos instalados nas regiões das Diretorias Regionais de Educação (DREs) Freguesia/ Brasilândia e Pirituba/ Jaraguá, resultando em 143 escolas atendidas. As unidades da DRE Butantã já contam com infraestrutura elétrica realizada e instalações em andamento.

Para os novos lotes, os pré-projetos de infraestrutura elétrica também já foram realizados. O cronograma será apresentado pela empresa nos próximos dias e foi alinhado juntamente com a SME e unidades escolares para que o atendimento presencial dos estudantes não seja interrompido ou prejudicado.

A SME também traçou estratégias em conjunto com a nova contratada para que os equipamentos sejam instalados o quanto antes.